«Ак Барс» уступил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Первая встреча КХЛ в истории «VOlGA Арены» завершилась победой нижегородцев
«Ак Барс» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
В первом периоде казанцев вывел вперед Дмитрий Кателевский на первой минуте. Усилиями Даниила Сероуха нижегородцы сравняли счет в матче (8-я минута).
На 13-й минуте Игорь Гераськин вывел хозяев вперед. А на 24-й минуте в большинстве Владимир Ткачев упрочил преимущество «Торпедо».
В начале третьего периода голом Егора Соколова в формате 5х4 «Ак Барс» сократил преимущество до минимума.
Казанцы сумели сравнять счет в концовке третьего периода усилиями Артема Галимова. Однако шайба была отменена из-за блокировки вратаря. Встреча в Нижнем Новгороде ознаменовалась первой победой «Торпедо» на новом стадионе — 3:2.
Следующий матч в КХЛ казанцы проведут против «Салавата Юлаева» на выезде 16 сентября.
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