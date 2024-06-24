В Казани из стационара выписали еще четверых болевших ботулизмом пациентов

Фото: Максим Платонов

В Республиканской клинической инфекционной больнице остается 12 человек, которые проходят лечение от ботулизма, сообщает пресс-служба РКИБ. Пятеро из них находятся в профильном отделении, а семеро — в реанимации, причем двое подключены к аппаратам ИВЛ.



Двух пациентов, состояние которых улучшилось, перевели из реанимации в палату профильного отделения. Состояние всех больных оценивается как стабильное, им оказывается помощь по протоколу «ботулизм».

Общее количество пострадавших составляет 20 человек. Из них госпитализированных — 19, один человек получил амбулаторную помощь. На данный момент из РКИБа выписано семь человек. После выписки пациенты будут наблюдаться в амбулаторных учреждениях по месту жительства. Также им рекомендованы консультации невролога и офтальмолога в динамике.

Вспышка ботулизма случилась в России в начале прошлой недели. Главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов рассказал, что время от употребления в пищу инфицированного продукта до появления симптомов заболевания составляет от 2—3 часов до 4—5 дней.