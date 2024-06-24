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ЕС принял 14-й пакет санкций против России

10:10, 24.06.2024
ЕС принял 14-й пакет санкций против России
Фото: Реальное время

Европейский союз принял 14-й пакет санкций против России. В него также входит ограничение на транзит российского СПГ через европейские порты, сообщает ТАСС.

Санкции введены против 116 физических и юридических лиц России.

Сообщается, что пакет санкций также запретит частные и чартерные авиаперелеты, которые будут проводиться в интересах граждан или компаний России.

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