ЕС принял 14-й пакет санкций против России

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Европейский союз принял 14-й пакет санкций против России. В него также входит ограничение на транзит российского СПГ через европейские порты, сообщает ТАСС.

Санкции введены против 116 физических и юридических лиц России.

Сообщается, что пакет санкций также запретит частные и чартерные авиаперелеты, которые будут проводиться в интересах граждан или компаний России.