В Татарстане в 2026 году направят 50 млн рублей на выплаты работникам культуры в селах

Получатели смогут направить средства на обустройство дома и другие цели

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В Татарстане в 2026 году направят 50 млн рублей на выплаты 50 специалистам в рамках реализации программы «Земский работник культуры». Из этой суммы 27 млн рублей выделят из госбюджета и 23 млн — из бюджета республики.

— В Татарстане немаловажным является решение кадровых вопросов работников культуры в сельской местности. В республике реализуется программа «Земский работник культуры», благодаря которой специалисты творческой сферы могут переехать в населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек и получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, — говорится в сообщении Минфина республики.

Получатели смогут направить средства на обустройство дома, покупку жилья или любые другие цели, которые помогут твердо встать на ноги на новом месте.



Никита Егоров