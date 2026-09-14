Долг компаний из СНГ перед российским бизнесом вырос до 967 млрд рублей

Это на 40% больше, чем годом ранее

В июне 2026 года долг организаций из стран СНГ перед российскими компаниями достиг 967 млрд рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее. Просроченная задолженность составляет 43 млрд рублей (4,5%), передают «Известия».

К основным должникам относятся Казахстан (401,3 млрд), Беларусь (327,3 млрд) и Узбекистан (81,7 млрд). Также в списке Армения (65 млрд) и Киргизия (52,3 млрд).

Причиной роста называют дополнительные проверки банков СНГ после ужесточения санкций и конкуренция с Китаем и Турцией, из-за чего российские поставщики вынуждены давать длительные отсрочки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Задолженность российских компаний перед бизнесом из СНГ вдвое меньше. Она составила около 506 млрд рублей.

Эксперты не видят критических рисков, но рекомендуют экспортерам тщательнее оценивать платежеспособность контрагентов. Ранее сообщалось, что просроченные долги российского бизнеса в июле достигли рекордных 7 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что малый бизнес переманивает дальневосточные компании в Китай. КНР предоставляет кредиты в 3%, гранты на капитальные затраты и низкие налоговые ставки.

Алсу Сабирзанова