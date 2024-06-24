Итоговое число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153

Итоговое число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153 человека, четверо погибли, сообщает ТАСС.

Сегодня в Севастополе был введен режим ЧС регионального характера. Также сохраняется оцепление района на северной стороне Севастополя. В настоящее время решается вопрос о транспортировке до 20 пострадавших в Севастополе после ракетного удара ВСУ.

В воскресенье ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре были перехвачены, однако подрыв осколочной боевой части пятой, как сообщает Минобороны, «привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя».

Разиль Самигуллин