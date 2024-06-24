Пожар в НИИ «Платан» во Фрязино: один человек спасен, девять остаются в горящем здании

Фото: Максим Платонов

Сегодня на территории научно-исследовательского института «Платан», расположенного в подмосковном городе Фрязино, произошел пожар. По сообщению МЧС, огонь охватил с 5-го по 8-й этаж здания, а площадь возгорания составила 2,3 тысячи квадратных метров.

Тушение пожара осложняют высокая температура и плотное задымление. На данный момент известно об одном спасенном человеке, еще девять остаются внутри горящего здания.