Генпрокурор Гуцан открыл в Казани крупнейший центр стрельбы из лука

Открытие центра предваряет юбилейный, пятый всероссийский турнир по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора

Фото: взято с телеграм-канала Генпрокуратуры России

Генеральный прокурор России Александр Гуцан принял участие в церемонии открытия Центра стрельбы из лука в Казани — крупнейшего в стране крытого комплекса для подготовки спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Открытие центра предваряет юбилейный, пятый всероссийский турнир по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора. Гуцан отметил, что это событие знаменует новый этап развития древнейшего вида спорта, и выразил уверенность, что здесь зажгутся новые звезды мирового уровня.

взято с телеграм-канала Генпрокуратуры России

Глава надзорного ведомства пожелал юным спортсменам уверенности в каждом выстреле и безупречной меткости.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Гуцан прибыл в Казань на соревнования по стрельбе из лука, которые пройдут 14—18 сентября. За победу поборются более 600 юных лучников в возрасте от 14 до 20 лет со всей России. Татарстан на соревнованиях представят 35 спортсменов.

Алсу Сабирзанова