Манханов оценил уровень организации Кубка генпрокурора РФ по стрельбе из лука в Казани

Председатель Российской федерации стрельбы из лука ответил на вопросы о дальнейших перспективах соревнований и шансах россиян на международной арене

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов оценил уровень проведения Кубка генпрокурора РФ в Казани. Турнир проводится в столице Татарстана второй год подряд.

— Почему Татарстан был выбран местом проведения Кубка генпрокурора Российской Федерации и довольны ли вы организацией турнира?

— В прошлом, в 2025 году мы впервые провели Кубок генерального прокурора РФ в Казани, на «Ак Барс Арене», и нам очень понравилось проведение этого мероприятия. Мы решили продолжить эту традицию, хотя в целом стараемся менять города. В этом году мы вернулись в Казань, и мы этому очень рады. Тем более что сегодня здесь открылся и Центр стрельбы из лука, — заявил Манханов в ответ на вопрос корреспондента «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также председатель Российской федерации стрельбы из лука выразил надежду на продолжение сотрудничества с Генеральной прокуратурой, несмотря на возвращение российских лучников на международные соревнования. Между тем Манханов оценивает шансы россиян на мировых турнирах как достаточно высокие.

— С учетом того, что российские лучники возвращаются на международную арену, будет ли продолжаться турнир?

— Да, конечно. Мы надеемся, что будем также продолжать сотрудничать с Генеральной прокуратурой. Это знаковое мероприятие, для нас это самое масштабное мероприятие года для юношеского состава. Считаю, это дает положительный эффект не только для самих стрелков, но и в целом для отношения детей, понимания того, что такое прокуратура России, какие цели она перед собой ставит. Ребята просто чувствуют заботу о них и с удовольствием выступают в этих соревнованиях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Как оцените перспективы российских спортсменов при возвращении на международную арену?

— Я думаю, медали будут. У нас есть девушки, наши серебряные призеры Олимпийских игр, они в строю, у нас есть ребята, которые побеждают и среди мужчин. У нас есть трехкратная чемпионка Европы Нуриниссо Махмудова, которая также здесь присутствовала на открытии. Сегодня перед ними выступила олимпийская чемпионка Елена Осипова, которая сказала напутственные слова нашим молодым спортсменам. Это были очень сильные слова, что каждый может себя проявить и достичь высоких результатов, — ответил Манханов «Реальному времени».



Зульфат Шафигуллин