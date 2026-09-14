В Казани 30 человек отравились после посещения кафе «Nan Кебаб»
На данный момент в инфекционной больнице находятся 23 человека
В Казани 30 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления после посещения кафе восточной кухни «Nan Кебаб». Первые пострадавшие начали поступать в больницы 11 сентября, среди них двое детей, сообщает «РЕН ТВ».
На данный момент в инфекционной больнице остаются 23 человека: один пациент — в тяжелом состоянии, 22 — в состоянии средней тяжести, включая двух детей. Двоих уже выписали. Лабораторные анализы подтвердили у 23 госпитализированных сальмонеллез.
Обстоятельства массового отравления выясняются компетентными органами.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор закрыл в Казани кафе «Омут». В ходе проверки выявили множество нарушений.
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