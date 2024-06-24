По предварительным данным, в теракте в Дагестане погибло 19 человек

По предварительным данным, в теракте в Дагестане погибло 15 правоохранителей и 4 гражданских лица, в том числе православный священник. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Действия преступников, в ходе которых погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, квалифицированы по статьям «террористический акт», «незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия», «хищение огнестрельного оружия».

В ходе поимки боевиков ликвидированы 5 лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены. На местах работают следователи регионального следственного управления СК России, следователи-криминалисты, а также эксперты СЭЦ. Также следствием устанавливаются иные лица, причастные к совершению теракта.

Стоит напомнить, что сегодня утром в Махачкале и Дербенте сняли режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет подтвердил факт того, что боевики, устроившие теракт, ликвидированы.

Разиль Самигуллин