Экономист призвал отслеживать «подозрительные цены» на госзакупках в России

С 1 октября в стране повысят начальную цену контракта при госзакупках у субъектов малого бизнеса

Фото: Артем Дергунов

В России контролирующим органам следует отслеживать «подозрительные цены» на госзакупках. Таким мнением в беседе с корреспондентом «Реального времени» поделился доктор экономических наук Леонид Холод.



— В ряде случаев цена бывает сильно ниже рынка. Конечно, для исполнителя низкий ценник выгоден, но в данной ситуации заведомо же видно, что он будет некачественный товар поставлять, либо за ней скрывается мошенническая схема. Причем на практике подозрения вызывают только чересчур завышенные суммы, а когда они слишком занижены — это не подозрительно? Чтобы такого не допускать, необходимо на такие вещи внимание обращать контролирующим органам, — сказал эксперт.

Напомним, что с 1 октября в России вступит в силу закон о повышении начальной цены контракта при госзакупках у субъектов малого бизнеса с 20 до 30 млн рублей. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. По словам экспертов, опрошенных корреспондентом «Реального времени», в рост ценника заложили в основном инфляционные процессы, поэтому данная мера не сильно поможет увеличить долю бизнеса в госконтрактах. Какие меры действительно изменят ситуацию к лучшему, помимо вышеозвученной, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров