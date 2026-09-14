«Рубин» отложил переход Сальседо из-за проблем с медосмотром игрока

Последние два сезона итальянский нападающий выступал за греческий ОФИ

Фото: Сергей Козлов

«Рубин» отложил переход нападающего Эдди Сальседо из-за проблем с медосмотром игрока.

По данным «Реального времени», футболист прилетал в Казань, но стороны не пришли к соглашению. По итогам медицинского осмотра Сальседо возникли некоторые проблемы, которые не позволили заключить контракт.

При этом «Рубин» не отказывался от идеи подписания футболиста, предложив итальянцу соглашение с другим сроком действия. По информации инсайдера Ивана Карпова, Сальседо может подписать контракт с «Краснодаром».

Последние два сезона итальянский нападающий выступал за греческий ОФИ, за который забил 15 мячей в 50 матчах чемпионата Греции.

Зульфат Шафигуллин