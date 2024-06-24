Защитник баскетбольного клуба «УНИКС» Эрик Грин покинет клуб по истечении контракта

Фото: Динар Фатыхов

Защитник баскетбольного клуба «УНИКС» Эрик Грин покинет клуб по истечении контракта. Игрок перешел в казанскую команду в 2023 году, сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Эрик Грин принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф. Игрок в среднем каждые 22,5 минуты набирал 11,8 очка, при этом делая 2,2 подбора и отдавая 1,2 результативные передачи.

В конце прошлой недели баскетбольный клуб УНИКС продлил контракт с игроком Маркосом Найтом. Контракт о продлении сотрудничества действует по схеме «1+1» сообщает пресс-служба клуба.

Разиль Самигуллин