Лучшим каменщиком России стал строитель из Казани

Федеральный этап прошел 8–10 сентября в Чебоксарах, где он представил Татарстан

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Казанский строитель Дмитрий Дмитриев стал победителем федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». По итогам соревнований он признан лучшим каменщиком России.

Дмитрию 27 лет. С 2020 года он работает каменщиком в ООО «СК Эллада» — генеральном подрядчике группы компаний «СМУ-88». За это время он участвовал в строительстве жилых комплексов «Яратам» и «Крыловка Парк», а сегодня трудится на площадке ЖК «Адали».

Федеральный этап конкурса, на котором он представлял Татарстан, прошел с 8 по 10 сентября в Чебоксарах. Участникам предстояло продемонстрировать не только практические навыки, но и свои знания о профессии. В теоретической части конкурсанты отвечали на вопросы по организации работы и охране труда. Практическое задание включало кладку цоколя, двух рядов столбов и орнамента с цифрами.

Еще перед федеральным этапом Дмитрий рассказывал, что больше всего ценит в своей профессии возможность создавать то, что будет служить людям долгие годы. Он не раз признавался, что особенно любит работать на высоте, а строительная бригада за годы совместного труда стала для него по-настоящему второй семьей.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года и объединяет представителей наиболее востребованных рабочих специальностей из разных отраслей экономики. С 2025 года он входит в федеральную программу «Человек труда» национального проекта «Кадры».