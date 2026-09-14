Экономист Бунич объяснил, для чего в России повысят порог цены закупок у малого бизнеса

Лимит начальной цены контракта поднимут с 20 до 30 млн рублей с 1 октября

Фото: Динар Фатыхов

В увеличение начальной цены контракта при госзакупках заложили инфляционные процессы, сообщил «Реальному времени» глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Напомним, что лимит начальной цены контракта в 20 млн рублей для закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций установлен в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года. Иными словами, данная «норма» действует уже более 5 лет. Однако с 1 октября эту планку поднимут до 30 млн рублей.



— С тех пор общие цены выросли, поэтому, конечно, их целесообразно скорректировать, даже если компании будут заключать договоры аналогичные. Кроме того, страна планирует увеличивать объем госзакупок, поэтому, соответственно, для повышения доверия малого бизнеса к госзакупкам власти также поднимают начальную цену контракта, — объяснил он.

Еще эксперт добавил, что члены правительства России и сам президент страны Владимир Путин не раз говорили о необходимости максимально увеличивать объем госзакупок, диверсифицировать их.

— Чем больше будет малого и среднего предпринимательства в госзакупках, тем больше будет конкурентная среда, а у государства, как следствие, будет больше выбор среди подрядчиков. Я думаю, что цели этого подхода находятся еще в таком русле, — считает Бунич.

При этом, по мнению экспертов, данная мера не сильно поможет увеличить долю бизнеса в госконтрактах. О мерах, которые действительно изменят ситуацию к лучшему, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров