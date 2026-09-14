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Экономика

Розничные инвесторы нарастили покупки акций на российском рынке

21:09, 14.09.2026

Объем нетто-покупок составил 28,8 млрд рублей, что на 18% превышает показатель июля

Розничные инвесторы нарастили покупки акций на российском рынке
Фото: Динар Фатыхов

По данным Центробанка, в августе 2026 года физические лица значительно увеличили чистые покупки акций на российском рынке. Объем нетто-покупок составил 28,8 млрд рублей, что на 18% превышает показатель июля (24,4 млрд рублей).Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Активность участников рынка распределилась следующим образом — нефинансовые компании совершили небольшие нетто-покупки на сумму 6,6 млрд рублей. В свою очередь, прочие банки также показали положительный результат — 4,5 млрд рублей

Продавцами выступили преимущественно некредитные финансовые организации (НФО), реализовавшие акций на 33,8 млрд рублей. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) сократили портфель акций на 8,4 млрд рублей.

Дмитрий Зайцев

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