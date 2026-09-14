Эксперт назвал стоимость «инвесторского» ремонта в России

Речь идет о делении апартаментов на отдельные квартиры-студии

Фото: Динар Фатыхов

Если инвестор или предприниматель желает переоборудовать апартаменты в несколько отдельных квартир-студий с целью дальнейшей сдачи в аренду, то такой ремонт в России обойдется ему по цене от 50—60 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Реальному времени» сообщил владелец «Ремонта 16» Семен Макарчиков в рамках «Российских дней дизайна и архитектуры» в Казани.

— В этот бюджет вполне можно уложиться с работами и материалами, если речь опять-таки идет о простом ремонте, с мебелью из массмаркета, возможно, самодельными какими-то работами, — поделился он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперт также отметил, что на практике дорогой формат работ в таких квартирах мало кто делает, поскольку будет непонятна окупаемость.

— Для наглядности: хороший набор мебели в квартиру площадью 100 кв. м. стоит от 4—5 млн рублей, а полный ремонт — примерно 200 тыс. за 1 кв. м. А если человек купил квартиру по цене 300 тыс. рублей за кв. метр, будет ли он делать в ней ремонт за 200 тыс. за «квадрат»? На практике покупатели все стараются сделать очень недорого, — поделился он.

Подробнее о трендах на рынке ремонта, стоимости ремонтных работ «под ключ» в доме и квартире, а также почему построить дом в Японии дешевле, чем в России, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров