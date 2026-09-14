Эксперт допустил переход бизнеса по ремонту в России на рынок арендуемых квартир

На сегодняшний день около 85% граждан проживают в своей недвижимости

Фото: Максим Платонов

В России в ближайшие 5—10 лет бизнес, занимающийся отделкой квартир, может перейти с рынка новостроек на «вторичку» и в сегмент арендного жилья. Таким мнением поделился владелец «Ремонта 16» Семен Макарчиков в рамках «Российских дней дизайна и архитектуры» в Казани.

— Возможно, у государства будет тезис, что лучше субсидировать аренду, это безопаснее, привязывает человека, легче разорвать с ним договорные отношения, если он этого не исполняет. И это, кстати, может сильно повернуть вообще нашу конъюнктуру, потому что на сегодняшний день у нас около 85% граждан проживают в недвижимости, которая им принадлежит на праве собственности либо в залоге у банка, в ипотеке, — размышляет эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он отметил, что сейчас аренда в России пока еще не самый распространенный вид, чего нельзя сказать о зарубежных странах.

— Например, у меня подруга живет в Мюнхене, у нее зарплата 2 тыс. евро, но однокомнатная квартира в городе стоит 1,5 млн евро. Причем у российской молодежи сейчас складывается похожая ситуация. Так, в Казани «однушка» стоит около 12 млн рублей. Итог — люди постепенно переходят на рынок аренды, — рассуждает он.

Подробнее о других трендах на рынке ремонта, стоимости ремонтных работ «под ключ» в доме и квартире, а также почему построить дом в Японии дешевле, чем в России, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров