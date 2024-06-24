Режим ЧС введен в Севастополе, который накануне подвергся атаке ВСУ

Режим ЧС регионального характера введен в Севастополе, который накануне подвергся атаке ВСУ, сообщает ТАСС. Также сохраняется оцепление района на северной стороне Севастополя.



Также сообщается, что решается вопрос о транспортировке до 20 пострадавших в Севастополе после ракетного удара ВСУ.

Стоит напомнить, что по поручению Владимира Путину в Севастополь прибыли медики из Москвы для оценки состояния пострадавших.

В воскресенье ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре были перехвачены, однако подрыв осколочной боевой части пятой, как сообщает Минобороны, «привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя». По последним данным, пятеро погибли, еще более 150 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией. В Крыму и Севастополе понедельник объявили днем траура.



Разиль Самигуллин