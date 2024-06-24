Ночью в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, устроивших теракт
Сегодня ночью в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, которые вчера совершили вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС в регионе. Двое террористов были нейтрализованы в Дербенте и трое в Махачкале, сообщает РИА «Новости».
Жертвами происшествия стали 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей. На месте боестолкновения с террористами работают специалисты органов безопасности, изъято оружие и боеприпасы.
В Дагестане продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, ведется поиск пособников бандитов. Глава региона Сергей Меликов отметил, что поиски не будут остановлены до выявления всех участников «спящих ячеек» террористов.
Из-за теракта в Дагестане объявлен трехдневный траур. Семьям пострадавших будет оказана материальная помощь.
Стоит напомнить, что вчера террористы совершили вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершилась к середине ночи.
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