Ночью в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, устроивших теракт

Сегодня ночью в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, которые вчера совершили вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС в регионе. Двое террористов были нейтрализованы в Дербенте и трое в Махачкале, сообщает РИА «Новости».

Жертвами происшествия стали 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей. На месте боестолкновения с террористами работают специалисты органов безопасности, изъято оружие и боеприпасы.

В Дагестане продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, ведется поиск пособников бандитов. Глава региона Сергей Меликов отметил, что поиски не будут остановлены до выявления всех участников «спящих ячеек» террористов.

Из-за теракта в Дагестане объявлен трехдневный траур. Семьям пострадавших будет оказана материальная помощь.

Стоит напомнить, что вчера террористы совершили вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершилась к середине ночи.

Разиль Самигуллин