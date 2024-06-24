В Костроме умер 21-летний молодой человек, заразившийся ботулизмом

Фото: Владимир Васильев

В больнице Костромы скончался 21-летний житель города. Причиной смерти стало заболевание ботулизмом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Костромской области.



Сообщается, что молодой человек почувствовал недомогание еще в Нижнем Новгороде, но обратился за медицинской помощью только по возвращении в Кострому. Спасти его не удалось. В пресс-службе подчеркнули, что одной из причин летального исхода стало позднее обращение к врачам при первых признаках заболевания.

Вспышка ботулизма случилась в России в начале прошлой недели. Главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов рассказал, что время от употребления в пищу инфицированного продукта до появления симптомов заболевания составляет от 2—3 часов до 4—5 дней.