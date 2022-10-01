1 октября — год, как ТАИФ и СИБУР объединили активы

Ровно год назад была завершена знаковая сделка для отечественной нефтехимии по объединению нефтехимических и энергетических активов ТАИФа и СИБУРа

Фото: Роман Хасаев

1 октября 2021 года, после получения одобрения профильных органов, на основе нефтехимических и энергетических активов Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» — двух нефтехимических гигантов страны — была создана Объединенная компания. В глобальных масштабах был сформирован холдинг, уверенно вошедший в топ-5 крупнейших компаний нефтехимической отрасли мира. О том, как реализуются достигнутые договоренности в новом периметре и на каких проектах сконцентрировались компании ГК ТАИФ, — в материале «Реального времени».

24 сентября 2021 года в казанском Кремле было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве между Республикой Татарстан и ПАО «СИБУР Холдинг». Фото: Роман Хасаев

24 сентября 2021 г. Казанский Кремль. С интервалом в десять минут подписаны два соглашения. Первое — о долгосрочном сотрудничестве между Татарстаном и ПАО «СИБУР Холдинг». Подписи под документом поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон. Документ четко определяет направления сотрудничества.

Также в казанском Кремле было подписано соглашение об окончательных условиях сделки по созданию АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» Объединенной компании. Фото: Роман Хасаев

Для реализации всех достигнутых между республикой и ПАО «СИБУР Холдинг» и зафиксированных в соглашении договоренностей, в присутствии Рустама Минниханова и Леонида Михельсона там же, в казанском Кремле, Альберт Шигабутдинов и Дмитрий Конов скрепили подписями соглашение о создании Объединенной компании.

Рустам Минниханов о соглашении с СИБУРом: «Нужно двигаться только вперед». Фото: Роман Хасаев

— Вы берете на себя большую ответственность продолжить реализацию инвестиционных планов. Для нас очень важно также то, что вы продолжаете большие социальные проекты: по спорту, общественным и социальным направлениям. Все это отображено в подписанном нами соглашении. Дальше нужно двигаться только вперед, — подчеркнул сразу после церемонии Рустам Минниханов.

Леонид Михельсон: «Мы не только не прекратим начатые ТАИФом проекты, но и начнем новые». Фото: Роман Хасаев

— Мы не прекратим начатые ТАИФом проекты, и это вообще не обсуждается. Мы начнем новые проекты, — заверил председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон.

27 сентября в центральном офисе АО «ТАИФ» акционеры ТАИФа и СИБУРа подписали основные документы по объединению, а в октябре, после получения одобрения профильных органов на сделку, процесс объединения состоялся.

Согласно соглашению, подписанному между Минэнерго РФ и СИБУРом, до 2027 года компания намерена инвестировать в модернизацию и создание производств до 560 млрд руб. Фото: sibur.photas.ru

Уже в конце января 2022 года СИБУР, в число акционеров которого, согласно достигнутым договоренностям, вошли акционеры АО «ТАИФ», подтвердил серьезность намерений по взятым обязательствам, заключив с Минэнерго России соглашение о модернизации действующих и создании новых мощностей на площадках «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и «ЗапСибНефтехима». Общая стоимость пула проектов, планируемых к реализации в рамках инвестиционных соглашений до 2027 года, оценивалась в сумму от 400 до 560 млрд рублей.

В первые месяцы работы Объединенной компании стартовали активные интеграционные процессы, обмен наработками и опытом в работе и используемых технологиях. Произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Сменился состав советов директоров. Часть топ-менеджеров СИБУРа возглавили производства в Татарстане, а ряд представителей прежнего руководства ТАИФа встали у руля важных направлений в СИБУРе.

Тимур Шигабутдинов возглавил производство синтетических каучуков Объединенной компании. Фото: Роман Хасаев

Так, Тимур Шигабутдинов, с 2016 года занимавший должность заместителя генерального директора — коммерческого директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», в начале декабря 2021 года возглавил вновь созданную структуру — производство синтетических каучуков объединенной компании. Руслан Гиззатуллин стал членом правления — управляющим директором ООО «СИБУР» — куратором вопросов повышения надежности и энергоэффективности, а также цифровизации производственных процессов всей объединенной компании. В апреле 2022 года на площадке Татарстанского международного форума по энергетике и энергоэффективности он озвучил планы СИБУРа по созданию в Татарстане Центра компетенций.

В апреле 2022 года Руслан Гиззатуллин сообщил о планах Объединенной компании по созданию центра компетенций энергетики в Татарстане на базе АО «ТГК-16». Фото: president.tatarstan.ru

— В настоящий момент в Группе СИБУР формируются сразу несколько центров компетенции: это центр компетенций по пластикам, центр компетенций по каучукам. В связи с тем, что в настоящий момент в СИБУР вошло предприятие ТГК-16, принято решение о развитии на его базе центра компетенций в области энергетики, — отметил он.

Несмотря на постоянно усложняющуюся геополитическую обстановку и растущее небывалое санкционное давление на экономику России, стороны, как и было заявлено при подписании соглашений, продолжают реализацию программы Стратегического развития, принятую Группой ТАИФ еще в прежнем периметре.

Продолжается строительство комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На базе ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжается создание первого и един­ственного в России, странах СНГ и Восточной Европы крупнейшего комплекса пиролиза жидких углеводородов из нефти. Комплекс на действующих и вновь создаваемых мощностях ежегодно в широкую линейку востребованных высококачественных полимеров будет перерабаты­вать до 2 млн тонн сырья. Строительство этиленового комплекса ЭП-600 самый масштабный инвестиционный проект Стратегической программы развития Группы ТАИФ, а сейчас уже Объединенной компании на период до 2030 года.

В марте 2022 года ПГУ-ТЭС в Нижнекамске впервые достигла мощности в 500 МВт. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске в полную силу заработала ПГУ-ТЭС проектной мощностью 495 МВт, призванная обеспечить теплом и электроэнергией значительную часть «Нижнекамскнефтехима», в том числе и строящийся этиленовый комплекс. Топливом для станции являются природный и синтетический газ. Последний поступает с завода этилена. К слову, в 2022 году Лемаевская ПГУ достигла мощности в 500 МВт.

В подтверждение сентябрьских слов Леонида Михельсона о готовности Объединенной компании не только к воплощению оговоренных проектов, но и старту новых, на площадке «Нижнекамскнефтехима» готовятся к реализации еще одного проекта — строительству установки по производству гексена. Об этом на TatOilExpo 2022 сообщил председатель правления и генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов.

О планах по строительству производства гексена рассказал Михаил Карисалов. Фото: Максим Платонов

— Базовое сырье для этого производства — этилен. Эта мощность входит, с одной стороны, в цепочку этиленопотребления для строящихся на «Нижнекамскнефтехиме» этиленовых мощностей и создания еще большего объема переработки углеводородного сырья в этилен для последующей переработки. С другой стороны, это не только этиленопотребление, но и собственная технологическая независимость в цикле выработки полимера, — отметил Михаил Карисалов. И в рамках того же форума состоялось подписание знакового соглашения: Объединенная компания в лице ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» договорились о совместной работе по созданию индустриального парка «Этилен 600» в Нижнекамске.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» договорились о совместной работе по созданию индустриального парка «Этилен 600» в Нижнекамске. Фото: Максим Платонов

— Эти договоренности стали еще одним этапом выполнения соглашения, подписанного чуть менее года назад между СИБУРом и Республикой Татарстан, и отдельно очерчивающего блок обязательств, касающийся инвестиционных проектов. Сегодня очень важно развивать инфраструктуру под среднетоннажную химию и ее производные, у таких проектов большой потенциал. А «Алабуга» имеет серьезный опыт создания инфраструктуры мирового уровня и, уверены, поможет его раскрыть, — подчеркнул генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

На ПАО «Казаньоргсинтез» выполнен основной объем работ по увеличению мощности производства поликарбонатов с 65 тыс. до 100 тыс. тонн в год. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

На ПАО «Казаньоргсинтез», где после вхождения в Объединенную компанию решился вопрос снабжения достаточными объемами необходимого сырья, ведется модернизация производства изопропилбензола на заводе бисфенол А и работы по наращению до 100 тыс. тонн в год мощности производства поликарбонатов. В начале ноября 2021 года созданное усилиями и благодаря опыту группы специалистов ТАИФа и партнеров компании производство поликарбонатов, имеющее всероссийское значение, было по достоинству оценено руководством страны: в Доме правительства РФ председатель правительства Михаил Мишустин вручил группе разработчиков премию правительства в области науки и техники. Часть группы разработчиков позже чествовали в Татарстане.

В конце декабря 2021 года группу разработчиков экологически безопасного производства поликарбонатов в казанском Кремле чествовал президент Татарстана. Фото: Роман Хасаев

Вместе с активной работой по реализации проектов в Объединенной компании внимание акционеров АО «ТАИФ» сфокусировано на развитии предприятий, не вошедших в сделку с СИБУРом. В Группу ТАИФ сегодня входит 17 компаний. Одним из ярких событий этого года стал полный запуск КГПТО, который был введен в эксплуатацию в конце 2021 года.

В декабре 2021 года КГПТО получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Фото: Роман Хасаев

Уровень отбора светлых нефтепродуктов на АО «ТАИФ-НК», успешно развивающемся в периметре АО «ТАИФ», превысил 90%. Об этом на площадке одного из крупнейших в России форумов в сфере нефти, газа и нефтехимии, а также нефтегазохимической выставки TatOilExpo-2022, состоявшемся в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в августе 2022 года, президенту Татарстана рассказал генеральный директор нефтеперерабатывающего комплекса Максим Новиков.

АО «ТАИФ-НК» — единственная в мире компания, которая перерабатывает тяжелую нефть с выходом из тонны сырья более 90% высококачественных светлых нефтепродуктов. Фото: Максим Платонов

— В августе эта цифра составила уже 93,5%. Это самый лучший показатель в мире. Таких установок, где перерабатывают тяжелую нефть, с достижением такого уровня отбора высококачественных светлых нефтепродуктов — нигде больше нет, — подчеркнул Максим Новиков.

Компании Группы ТАИФ отличаются глубокой интеграцией. Так, значительную часть высококачественного бензина и дизельного топлива стандарта Euro-5 ТАИФ успешно реализует через собственную — крупнейшую в Татарстане и продолжающую свое развитие сеть заправочных станций — ООО «ТАИФ-НК АЗС». Сеть продолжает масштабный ребрендинг. Современный облик АЗС, высокое качество реализуемого топлива от производителя, привлекательная система скидок и поощрения, а также масштабные акции привлекают все большее число посетителей.

Растет объем топлива АО «ТАИФ-НК» реализуемого сетью АЗС Группы ТАИФ. Фото: Максим Платонов

На полках специализированных магазинов при автозаправочных станциях «ТАИФ-НК АЗС» также можно приобрести высококачественное моторное масло, выпускаемое под брендом Taif Lubricants. Входящее в Группу ТАИФ единственное в России производство базовых синтетических масел на основе полиальфаолефинов (ПАОМ) активно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, успешно замещая отечественными марками ушедшие из России импортные бренды. Компания осваивает отечественные рынки и готовится к покорению новых ниш.

Taif Lubricants осваивает отечественные рынки и готовится к покорению новых ниш. Фото: Роман Хасаев

В августе 2022 года президентом Татарстана было проведено совещание с руководством Группы ТАИФ. На нем Рустам Минниханов отметил, что следит за тем, как Объединенной компанией воплощаются в Татарстане проекты, стартовавшие в рамках реализации Стратегии развития, принятой ТАИФом еще в прежнем периметре.

Рустам Минниханов отметил, что следит за ходом реализации Стратегии развития Группы ТАИФ и Объединенной компании. Фото: president.tatarstan.ru

— Инвестиционная программа Группы ТАИФ — это проекты, имеющие стратегическое значение не только для Республики Татарстан, это проекты общефедерального значения, — отметил Рустам Минниханов. — Прежде всего я бы хотел обратить внимание на реализуемый проект создания нового олефинового комплекса — ЭП-600 в Нижнекамске, на завершенный в прошлом году проект по производству каучука ДССК на 60 тыс. тонн в год, наращение выпуска поликарбонатов на «Казаньоргсинтезе», ну и конечно же, строительство новых энергетических мощностей в Нижнекамске и Казани. Стоит отметить большой шаг по запуску в прошлом году Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти на ТАИФ-НК, сообщил он.

И Группа ТАИФ в нынешнем периметре, и Объединенная компания большое внимание уделяют реализации и поддержке социальных проектов. Фото: Роман Хасаев

Кроме того, и Группой ТАИФ в ее нынешнем периметре, и Объединенной компанией большое внимание уделяется также поддержке и продолжению финансирования профессиональных спортивных команд и любительского спорта, проводится масштабная благотворительная работа: как адресная поддержка, так и реализуются крупные проекты. Обе компании крайне ответственно относятся к вопросам бережного отношения к окружающей среде — на реализацию экопроектов выделяются многие миллионы рублей. Одной из важнейших составляющих социальной ответственности и Группы ТАИФ, и Объединенной компании, а также их серьезным вкладом в развитие экономики Российской Федерации и Республики Татарстан является своевременная и полная уплата налогов и сборов, а также повышение благосостояния своих сотрудников, а значит, и членов их семей, за счет роста уровня заработных плат. Всему этому, а также открытости в диалоге с широкой общественностью и обеспечению максимальной безопасности производств, а значит, и людей — не только на них работающих, но и живущих в населенных пунктах поблизости, и ТАИФ, и Объединенная компания уделяют и намерены уделять впредь самое пристальное внимание.