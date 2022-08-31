Рекордные показатели: «ТАИФ-НК» презентовал свою продукцию на нефтегазохимическом форуме

Фото: Максим Платонов

В международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся один из крупнейших форумов в сфере нефти, газа и нефтехимии. Помимо трехдневной деловой программы, здесь запланирована пленарная сессия с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, ведущих федеральных экспертов, а также крупнейшая выставка достижений и разработок нефтегазовой отрасли TatOilExpo. Традиционно в ней принимает участие АО «ТАИФ-НК» — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России. Подробнее в репортаже «Реального времени».



«Объединение усилий для преодоления последствий текущего кризиса»



Нефтегазохимическая выставка TatOilExpo проходит в «Казань Экспо» на площади более 10 тыс кв.м. Среди экспонентов — производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия.

Нефтегазохимическая выставка TatOilExpo проходит в «Казань Экспо» на площади более 10 тыс кв.м

В торжественной церемонии открытия мероприятия принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, нефтегазохимический форум поможет объединить усилия для борьбы с кризисом.

— Наше взаимодействие, обмен мнениями, наработки на таких площадках дают нам уверенность в развитии дружественных контактов. Убежден, что площадка форума станет эффективным инструментом для налаживания новых деловых контактов, объединение усилий для преодоления последствий текущего кризиса, — сказал он.

В торжественной церемонии открытия мероприятия принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов

Среди почетных гостей был министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов. Сухель Бен Мухаммед Аль Мазруи поблагодарил Рустама Минниханова за приглашение.



— Это предложение является ценным, потому что я ознакомлюсь новыми техниками развития в данной сфере. Наши взаимоотношения являются важными и долговечными долгие годы, — подчеркнул он.



Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил вклад Татарстана в развитие нефтегазового сектора.



— Всегда, когда мы бываем в Казани, это большой праздник для всего нефтегазового сообщества. Особенно важны эти моменты сейчас — в условиях санкций со стороны западных стран. Мы решаем проблемы, как выжить в непростой ситуации. Прямо скажу — выживем. Наш нефтегазовый комплекс работает устойчиво, решает проблемы для народного хозяйства и что нужно для экспорта,— уверенно сказал он.



Отбор светлых нефтепродуктов более 90%



После вступительных слов Рустам Минниханов и гости форума посетили специализированную выставку. В этом году в ней принимают участие 200 компаний, которые представляют 25 регионов России и 4 зарубежные страны.



По традиции свой стенд развернуло АО «ТАИФ-НК» — ведущая нефтеперерабатывающая компания России по выходу светлых нефтепродуктов из нефтегазового сырья, а также технологической сложности комплекса установок. В ее состав входят нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Мощность по нефтяному сырью составляет 8,3 млн тонн в год.

По традиции свой стенд развернуло АО «ТАИФ-НК» — ведущая нефтеперерабатывающая компания России по выходу светлых нефтепродуктов из нефтегазового сырья

Более подробно о деятельности предприятия почетным гостям рассказал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. По его словам, АО «ТАИФ-НК» единственная в мире компания, которая перерабатывает тяжелую нефть с получением более 90% светлых нефтепродуктов.



— Основная цель АО «ТАИФ-НК» — это максимальное увеличение отбора светлых нефтепродуктов. На предприятии, в среднем по году, достигнут результат более 90%, в августе эта цифра составила — 93,5 %. Это самый лучший показатель в мире. Таких установок, в принципе, нигде нет, где перерабатывают тяжелую нефть и получают в таком объеме светлые нефтепродукты. Доля извлечения серы в этом году достигла 87%. Все сера, которая приходит к нам на переработку в составе нефти, извлекается, очищается до степени 99,99%. Далее доводится до товарного состояния и направляется потребителям, — подчеркнул Максим Новиков.



Основная продукция, выпускаемая компанией, — это СУГ, бензин прямогонный, бензины автомобильные АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо для реактивных двигателей марки РТ, дизельное топливо ЕВРО-5, ЕВРО-6, битумы марок ПБВ и БНД, сера гранулированная с чистотой 99,99%.



Приоритетным направлением сбыта продукции является внутренний рынок. Начиная с 2019 года, доля рынка в РФ выросла на 32%. По итогам семи месяцев 2022 года реализация продукции на внутренний рынок, по сравнению с экспортом, увеличилась на 24% (36% — внешний рынок, 62% — внутренний).

АО «ТАИФ-НК» единственная в мире компания, которая перерабатывает тяжелую нефть с получением более 90% светлых нефтепродуктов

По словам генерального директора АО «ТАИФ-НК» Максима Новикова, компания усиленно работает над импортозамещением катализаторов реагентов и присадок, а также запасных частей.



— Нам удалось провести лабораторные, пилотные и опытно-промышленные испытания. На установке каталитического крекинга завода бензинов был заменен катализатор крекинга производства Германии. Идет замена импортного угля на отечественный. Налажен процесс поиска и приобретения российских аналогов импортных запасных частей оборудования и комплектующих к ним. Самое главное найти надежного партнера, того, кто сможет качественно замерить деталь, изготовить и сопроводить ее внедрение в существующие агрегаты, — сказал он.



Увеличение налогов и снижение углеродного следа



Планомерно и эффективно АО «ТАИФ-НК» работает над улучшением экологической обстановки в регионе. Особое внимание предприятие уделяет реализации таких программ как «Чистый воздух, «Чистая вода», комплексной системе эффективного обращения с отходами и внедрению НТД.

Более подробно о деятельности предприятия почетным гостям рассказал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков

На предприятии осуществляется планомерное снижение выбросов в атмосферу, в том числе за счет максимального повторного использования сбросных газов в производстве или в качестве топлива. Снижение общего объема выбросов за последние пять лет составило 17%.



Кроме того, достигнут полный переход на замкнутую систему водооборота и минимизировано потребление речной воды НПЗ и КГПТО. За счет повторного использования экономия потребления речной воды составила 10, 5 млн м3, что сопоставимо с объемом озера Кабан в Казани.

Еще один показатель успешной работы «ТАИФ-НК» — это увеличение налоговых отчислений. В 2021 году во все уровни бюджета было уплачено 23,1 млрд рублей

— Еще один показатель успешной работы «ТАИФ-НК» — это увеличение налоговых отчислений. В 2021 году во все уровни бюджета было уплачено 23,1 млрд рублей. Из них в консолидированный бюджет РТ — 4 млрд рублей, что в три раза больше, чем в 2020 году. В 2022 прогнозируется увеличение налоговых платежей в консолидированный бюджет РТ на 2 млрд рублей, — подчеркнул Максим Новиков.



В планах компании дальнейшая реализация начатых и новых проектов, направленных на совершенствование и модернизацию действующих производств, внедрение экологически безопасных, ресурсо- и энергосберегающих технологий.



Партнерский материал

