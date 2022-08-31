«Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение по созданию индустриального парка

Фото: Максим Платонов

«Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение о совместной работе по созданию индустриального парка «Этилен 600» в Нижнекамске.

Ожидается, что «Алабуга» обеспечит парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств. Инвестиции организации в инфраструктуру «Этилен 600» составят около 169 млрд рублей, а его площадь — около 2 тысяч гектаров.

При этом спектр выпускаемой «Нижнекамскнефтехимом» продукции создает широкие возможности для развития производств в смежных отраслях, а фактическое отсутствие логистических затрат на доставку может существенно повысить конкурентоспособность их продукции.

Фото: Максим Платонов

— В лице СИБУРа «Алабуга» и потенциальные участники нового индустриального парка получили лучшего долгосрочного партнера для роста в Российской Федерации, — прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. — По предварительным оценкам, с учетом вложений самого СИБУРа, наших затрат в инфраструктуру и капитала третьих сторон, общий объем инвестиций в проект может составить около 1,3 трлн рублей.

— Сегодняшние договоренности стали еще одним этапом выполнения соглашения между СИБУРом и Республикой Татарстан, которое было подписано чуть менее года назад и отдельно очерчивало блок обязательств, касающийся инвестиционных проектов. Сегодня очень важно развивать инфраструктуру под среднетоннажную химию и ее производные, у таких проектов большой потенциал. А «Алабуга» имеет серьезный опыт создания инфраструктуры мирового уровня и, уверены, поможет его раскрыть, — рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что в декабре 2022 года на территории ОЭЗ «Иннополис» в эксплуатацию будет сдана первая очередь промышленного парка «Иннопарк». В нем смогут разместиться компании, ведущие научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность.

Индустриальный парк в сфере высоких технологий займет 4,9 га от площади города, а общая площадь здания составит 11,4 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в проект — 1,2 млрд рублей. В нем резиденты промышленного парка будут создавать новые продукты в сфере электроники, робототехники, беспилотных аппаратов, новых материалов, электронного оборудования, медицинской техники и других отраслях.

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Максим Кокунин