СИБУР запустит на площадке НКНХ установку по производству гексена мощностью 50 тыс. тонн в год

Фото: Максим Платонов

На полях Татарстанского нефтегазохимического форума, открывшегося сегодня в «Казань Экспо, стали известны подробности строительства установки по производству гексена на площадке «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР). Гендиректор нефтехимической компании Михаил Карисалов рассказал журналистам, что мощность установки составит 50 тыс. в год.

СИБУР разработал собственную технологию и успешно протестировал ее в лабораториях.



— К сожалению, на территории Российской Федерации и бывшего СССР нет такого производства, которое могло бы в полном объеме, крупнотоннажно снабжать производство Нижнекамска, Тобольска, других крупнотоннажных производителей полимера. Соответственно, была поставлена задача, и мы в своих лабораториях между Томском и Подмосковьем, в компаниях НИОСТ и «Полилаб», разработали эту технологию, — сказал Михаил Карисалов.



Он также отметил, что разработка технологии и ее пилотирование прошли успешно.



— Базовое сырье для этого производства — этилен. Эта мощность входит, с одной стороны, в цепочку этиленопотребления, которое необходимо по результатам строительства этиленовых мощностей на «Нижнекамскнефтехиме» и создания еще большего объема переработки углеводородного сырья в этилен для последующей переработки. С другой стороны — это не только этиленопотребление, но и собственная технологическая независимость в цикле выработки полимера, — отметил Михаил Карисалов.



В портфеле СИБУРа гексен появится в конце 2024 года.



— По готовому продукту мощность будет 50 тыс. тонн в год. Это закрывает на сегодняшний день на 125—130% всю потребность, которая есть у СИБУРа. И то, что мы закупали до этого в Великобритании и в Германии. В течение 18—20 месяцев мы рассчитываем уже начать опытно-промышленную эксплуатацию этой мощности. И с конца 24-го иметь это у себя в портфеле как продукт, — добавил он.



Напомним, ранее «Реальное время» сообщало, что СИБУР лицензирует технологию получения гексена-1.

