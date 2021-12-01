Тимур Шигабутдинов возглавит Дирекцию синтетических каучуков в объединенной компании ТАИФа и СИБУРа

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Тимур Шигабутдинов, с 2016 года занимавший должность заместителя генерального директора — коммерческого директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», возглавит в объединенной компании Дирекцию синтетических каучуков. Об этом сообщает ПАО «СИБУР Холдинг».

«Результатом объединения исторических периметров СИБУРа и ТАИФ стал кратный рост масштаба бизнеса пластиков, эластомеров и органического синтеза, выраженный как в абсолютных объемах производства, так и в наборе продуктов и сфере их применения. Компания видит в этом большой потенциал для дальнейшего развития, в связи с чем принято решение разделить Дирекцию пластиков, эластомеров и органического синтеза на две отдельные бизнес-единицы под общим кураторством члена правления — исполнительного директора Сергея Комышан. Дирекцию пластиков и органического синтеза возглавит член правления — управляющий директор Александр Петров. Дирекцию синтетических каучуков — член правления — управляющий директор Тимур Шигабутдинов», — отмечается в информации для СМИ, распространенной компанией.

Периметр ответственности Дирекции пластиков и органического синтеза объединит производства общей мощностью порядка 3 млн тонн в год с перспективой роста за счет реализации новых проектов.

Также отмечается, что «появление отдельной Дирекции синтетических каучуков обусловлено ростом масштаба каучукового бизнеса более чем в 3 раза и позволит сфокусироваться на повышении операционной эффективности каучуковых производств, суммарная мощность которых на данный момент составляет около 1,2 млн т в год. В задачи дирекции войдет разработка новых марок, обладающих уникальными потребительскими свойствами, развитие клиентских сервисов и предложение клиентам комплексных решений, а также расширение присутствия в различных сегментах и географиях». И именно за развитие этого направления будет отвечать Тимур Шигабутдинов.