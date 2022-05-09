Хронология военной спецоперации: самое важное за 9 мая

Ключевые события 75-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Кадр видео Минобороны России

День 75-й: ловушка на Змеином острове, День Победы

По данным Министерства обороны России на 9 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 2 967 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 778 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 432 орудия полевой артиллерии и миномета, 790 беспилотных летательных аппаратов, 347 установок реактивных систем залпового огня, 299 зенитных ракетных комплексов, 162 самолета и 124 вертолета.

Министерство обороны России доложило о срыве крупной операции ВСУ по захвату острова Змеиный — ее подготовкой по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского с 7 мая занимался генштаб ВСУ при непосредственном участии американских и британских советников. Двое суток украинский десант пытался высадиться на остров. При отражении атак в районе Змеиного в воздухе сбиты три самолета Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту и Ми-24, а также 29 украинских беспилотников. В ходе высадки и попытки закрепления на острове в море и на побережье уничтожили более 50 украинских диверсантов, на берегу острова остались тела 24 погибших военнослужащих ВСУ, заявили в Минобороны России.

Фото: ru.wikipedia.org

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 9 мая высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Также ликвидированы два пункта управления и украинская батарея РСЗО «Град» у города Попасная. Около Лисичанска уничтожены 18 районов скопления живой силы и военной техники.



В ночь на 9 мая российскими средствами противовоздушной обороны в районах Иверское и Новодонецкое (ДНР) сбиты два украинских МиГ-29, а у села Погоновка в Харьковской области — один Су-25. Уничтожены три беспилотника, в том числе два «Байрактар-ТБ2». Около Изюма и Снежковки перехвачены три реактивных снаряда РСЗО «Смерч». В районе города Арциз в Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» на площадке подскока уничтожены шесть украинских вертолетов — Ми-8 и Ми-24.

По данным Минобороны РФ на вечер 9 мая, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей около Краматорска и села Крестище. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ — ликвидированы до 400 националистов, из строя выведены 48 единиц военной техники. Сбит украинский самолет МиГ-29 над Северодонецком, перехвачена ракета «Точка-У» в Харьковской области, а в районах Большой Камышевахи и Изюма — два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Президент России Владимир Путин, выступая в Москве на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал, что незадолго до спецоперации велась подготовка к новой карательной операции на Донбассе и «к вторжению на наши исторические земли, включая Крым». По его словам, опасность у российских границы росла с каждым днем, поэтому «Россия дала упреждающий отпор агрессии». Глава государства заявил, что решение начать спецоперацию — «вынужденное, своевременное и единственно правильное».

Фото: kremlin.ru

Выступая на Красной площади, Путин также заявил, что Вооруженные силы России и ополченцы Донбасса сражаются за Родину, будущее и за то, «чтобы никто не забыл уроков Второй мировой», а «в мире не было места палачам, карателям и нацистам». Президент добавил, что государство окажет особую поддержку детям погибших и раненых в ходе спецоперации. Спустя некоторое время вышел указ президента России «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов». Документом предусмотрено, что дети погибших участников специальной военной операции смогут поступить в вузы России в пределах квоты без вступительных экзаменов.

Сегодня Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги подполковником Вооруженных сил ДНР Артемом Жогой. В разговоре с ним президент заявил, что у России не было иного выбора, как начать спецоперацию: «Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс использовали бы. Но нам этого шанса не оставили, не дали». По его прогнозу, цель будет достигнута. На этот счет у российского лидера нет никаких сомнений.

Фото: kremlin.ru

Российско-украинские переговоры продолжаются, они не прекращались, сообщил глава делегации Москвы, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заверил, что они продолжатся в формате видеоконференцсвязи. Касательно возможности встречи с делегацией Киева очно, Мединский сказал, что «необходимо больше конкретики иметь на руках».



В Организации Объединенных Наций заявили, что не могут подтвердить, были ли эвакуированы с «Азовстали» в Мариуполе все мирные граждане. «Мы определенно надеемся, что мы смогли вывезти всех», — сказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Он добавил, что возможны новые гуманитарные операции по эвакуации гражданских с территории «Азовстали». Хак также уточнил, что ответственность за эвакуацию участников боевых действий несет Международный комитет Красного Креста.

Кадр видео Минобороны России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия не оставляет его стране другого выбора, как поставлять оружие Киеву. Он предупредил, что Берлин и дальше продолжать помогать украинской стороне.



Минстрой России начал оценивать затраты на восстановление инфраструктуры Донбасса. Глава ведомства Ирек Файзуллин рассказал, что его заместитель уже посетил регион в этих целях. Однако суммы, которые потребуются на восстановление Донбасса, министр не озвучил. По его словам, он пока не может назвать их.



Восстановительные работы в ДНР. Фото: dnronline.su

Цель Франции и Германии — доведение до конца российско-украинских переговоров, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Страны хотят добиться скорейшего прекращения огня на Украине. По их расчетам, это поможет довести до конца диалог между делегациями Москвы и Киева.

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