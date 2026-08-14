«Хулиган, которому нужен авторитет»: сработается ли Карседо с Даку в «Спартаке»?

Разбираемся в перспективах албанца в стане «красно-белых»

Фото: Динар Фатыхов

На минувшей неделе «Спартак» объявил трансфер Мирлинда Даку. Албанский форвард уже успел дебютировать в матче с «Краснодаром», однако его выступление против «быков» выдалось весьма блеклым. Насколько долго Даку придется адаптироваться в новой команде — разбирались в материале «Реального времени».

Блеснет ли Даку в «Спартаке» лучше, чем Угальде и Гарсия?

В это межсезонье «Спартак» отчаянно искал «классическую девятку» для стартового состава. Находящиеся в расположении команды нападающие — Манфред Угальде и Ливай Гарсия — давно разочаровали руководство и тренерский штаб «красно-белых». Из года в год «Спартак» ставит своей задачей первое место в чемпионате. Однако на фоне столичного коллектива «Краснодар» и «Зенит» кажутся командами совсем иного класса и уровня.

«Спартак» ради поиска качественного нападающего летом 2026 года выходил как на европейский, так и латиноамериканский рынок. Однако в конце концов обратился к самому логичному и прагматичному варианту — просто выкупил одну из звезд чемпионата России по футболу, кем Мирлинд Даку, безусловно, является.

Реальное время / realnoevremya.ru

За три сезона в «Рубине» албанский форвард забил 38 голов. Он — второй бомбардир в истории казанской команды после Гекдениза Карадениза (39). Даку приходил в «Рубин» в 2023 году из скромного словенского чемпионата никому не известным нападающим. Но под руководством Рашида Рахимова албанец раскрылся сполна, став кошмаром для любой обороны в РПЛ.

Главный вопрос, которым наверняка задаются сейчас болельщики «Спартака», — сможет ли Даку принести их любимой команде первое чемпионство в РПЛ с 2017 года? В «Рубине» эффективность и результативность нападающего зашкаливала. Но сможет ли албанец так же сиять в «Спартаке»?

— По меркам РПЛ Даку — это, разумеется, большой футболист, звезда чемпионата. Но играть в «Рубине» и «Спартаке» — это несколько разные вещи. Посмотрим, как он адаптируется в «Спартаке», получится ли у него сыграться с партнерами, сработаться с главным тренером Хуаном Карседо, — высказался известный футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

«Даку — хулиган, которому нужен авторитет»

Сейчас «красно-белые» активно работают над продажей Гарсии или Угальде в другой клуб. Даку пророчат стабильное место в основном составе «красно-белых». Очевидно, что, если за этот сезон албанец забьет за «Спартак» менее 10 мячей, результат покупки футболиста будет скорее иметь негативный эффект, нежели позитивный. Линия креативных полузащитников в команде Карседо куда более богатая, чем в «Рубине». Поэтому если в казанском клубе Даку необходимо было буквально несколько моментов, чтобы забить, то в «Спартаке» коэффициент полезного действия албанца должен только увеличиться.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сработается ли Хуан Карседо с Мирлиндом Даку — вопрос любопытный. Экс-наставник «Рубина» Рашид Рахимов не скрывал в прессе: «Даку — хулиган, которому нужен авторитет». Албанец — один из тех футболистов, с которым не работает только метод кнута или пряника. К нему нужен индивидуальный подход, который сможет помочь раскрыть его сильные стороны. В спортивном смысле Даку — очень эгоистичный футболист.

В «Спартак» он пришел на роль первой скрипки в оркестре, ему нужно ощущение постоянства, что он всегда будет играть в стартовом составе. Если рассматривать Даку как просто замену Угальде или Гарсии — дивидендов «Спартаку» это никаких не принесет. Албанец будет полезен только при условии, что на него будет играть вся команда, как это было в «Рубине».

Заменит ли Жак Сиве полноценно Даку в «Рубине»?

В казанском клубе в свою очередь сейчас главный тренер команды Франк Артига мучительно думает над тем, кем заменить в нападении ушедшего Мирлинда Даку. Матч против «Оренбурга» (1:1) наглядно продемонстрировал, что Назми Грипши не годится на роль «ложной девятки». Полузащитнику все-таки удобно играть или под нападающим, или на краю атаки. Даниил Моторин по-прежнему сыроват и вряд ли в этом сезоне будет получать от Артиги много игрового времени на поле.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Надежда остается только на прогресс Жака Сиве по ходу текущего чемпионата. В прошлом сезоне французский нападающий забил в РПЛ всего лишь два мяча. Самым ярким матчем Сиве за «Рубин» в минувшем чемпионате стала, конечно, игра против московского «Динамо», где именно гол Жака принес победу.

У форварда есть положительные качества. Как и Даку, он может побороться за верхние мячи, поставить спину, забежать за защитников в нужный момент. Другой вопрос, что он эти качества толком не раскрыл за почти два десятка матчей «Рубина» в прошлом сезоне. В отсутствие Даку у Сиве есть все шансы стать звездой казанской команды. Но воспользуется ли ситуацией француз в свою пользу — покажет лишь время.