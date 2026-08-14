Над 19 регионами России ночью сбили 553 украинских беспилотника
Также БПЛА уничтожили над Черным и Азовским морями
Системы ПВО ночью сбили 553 украинских БПЛА над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны.
Беспилотники сбили в период с 20:00 мск 13 августа до 8:00 мск 14 августа. Дроны уничтожили над Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областями, Москвой и Мособластью, Краснодарским и Ставропольским краями и Крымом.
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