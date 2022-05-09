Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих, участвующих в спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал новый указ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов», участвующих в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республики и Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, дети погибших участников специальной военной операции смогут поступить в вузы России в пределах квоты без вступительных экзаменов.

Фото: кадр видео Минобороны России

О том, что государство окажет особую поддержку «детям погибших и раненых боевых товарищей», президент России сообщил сегодня, выступая на Параде Победы в Москве. Он уточнил, что уже подписал указ.

— Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им, — заявил Путин на Параде Победы.

В начале марта президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату семьям российских военных, погибших на Украине, на сумму более 7 млн рублей.

— Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будет перечислено предусмотренное по закону страховое обеспечение и будет обеспечено единовременное пособие — это 7 миллионов 421 тысяча рублей, — заявил он.

Фото: kremlin.ru (архив)

Тогда же глава государства сообщил, что считает необходимым «установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере5 миллионов рублей». Указ о ней он подписал 5 марта.



Специальная военная операция началась 24 февраля. «Реальнее время» продолжает следить за ходом событий. Вся проверенная и актуальная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Татьяна Демина