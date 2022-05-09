Макрон заявил, что Франция и Германия хотят довести до конца переговоры России и Украины

Французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине заявил, что целью Франции и Германии является и доведение до конца российско-украинских переговоров. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, и Франция, и ФРГ хотят помочь Киеву вести переговоры на тех условиях, которые он сам определит. Также они намерены добиться скорейшего прекращения огня на Украине, так как это позволит довести до конца начатые переговоры между делегациями Москвы и Киева.

Сегодня глава делегации России, помощник президента страны Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной не прекращены. Он уточнил, что встречи продолжаются в дистанционном формате.



Фото: телеграм-канал Мединского

Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел спустя четыре дня после начала специальной военной операции, 28 февраля в Белоруссии. Затем стороны провели там еще две очные встречи, после чего продолжили диалог в формате видеоконференцсвязи.

Последний очный раунд российско-украинских переговоров прошел 29 марта в Стамбуле. По их итогам Мединский сообщил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Дарья Акимова