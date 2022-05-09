Минобороны России: за ночь сбиты два украинских МиГ-29 и один Су-25

За минувшую ночь российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



По его словам, в районах Иверское и Новодонецкое (ДНР) сбиты два украинских МиГ-29. Около Погоновки в Харьковской области сбит один Су-25.

Кроме того, за ночь российскими средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника, в том числе два «Байрактар-ТБ2», пишет ТАСС. Около Изюма и Снежковки перехвачены три реактивных снаряда РСЗО «Смерч».

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Сегодня в Минобороны РФ также сообщили, что в ночь на 9 мая высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Золотого уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В районе Арциза высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» на площадке подскока ликвидированы украинские вертолеты.

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Татьяна Демина