В Казани с подачи безопасников МВД обвинили в коррупции главу ОП «Ямашевский»

Суд уже отправил его в СИЗО на два месяца

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Советский райсуд Казани санкционировал арест Марата Нуруллина, временно исполнявшего обязанности начальника отдела полиции «Ямашевский». Ему инкриминируют посредничество взятке в крупном размере за непривлечение к уголовной ответственности подозреваемой в мошенничестве. Речь идет о сумме под 1 млн рублей, уточняют источники «Реального времени».

Как отмечают в МВД, задержание сотрудника полиции стало результатом работы службы безопасности министерства, которая установила предполагаемый факт коррупционной сделки и передала информацию в Следком. Кому, по версии силовиков, арестованный должен был передать деньги, не уточняется.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители — привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе МВД по Татарстану.

В региональном управлении СК это дело пока не комментируют.