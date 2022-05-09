Мединский: переговоры России с Украиной не прекращены

Фото: Олег Тихонов (архив)

Российско-украинские переговоры не прекращены, заявил глава делегации России, помощник президента страны Владимир Мединский. По его словам, встречи продолжаются, они проходят в дистанционном формате, пишет RT.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел спустя четыре дня после начала специальной военной операции, 28 февраля. Делегации встретились очно в Белоруссии. Затем стороны провели там еще две офлайн-встречи, после чего продолжили диалог в формате видеоконференцсвязи.

Фото: Telegram-канал Владимира Мединского

Последний очный раунд российско-украинских переговоров прошел 29 марта в Стамбуле. По их итогам Мединский сообщил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.



Однако спустя некоторое время появились сообщения, что Киев отошел от Стамбульских договоренностей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что процесс застопорился. Москва направила киевской стороне предложения, но ответа так и не получила. Лавров указывал, что документ был составлен с учетом поступивших от Украины комментариев.



Татьяна Демина