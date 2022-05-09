Файзуллин сообщил, что Минстрой России начал оценивать затраты на восстановление инфраструктуры Донбасса

Минстрой России оценит затраты на восстановление инфраструктуры Донбасса. Процесс уже начался, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

Конкретные суммы, которые потребуются на восстановление Донбасса, он не назвал, заявив, что пока не может озвучить их. Файзуллин уточнил, что недавно территорию региона посетил один из его заместителей, пишет «РИА Новости».

Разбор завалов в Мариуполе. Фото: dnronline.su

Накануне Донецкую народную республику посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он пообещал помощь региону, отметив, что там «работы очень» много. Хуснуллин также предложил использовать Мариупольский торговый порт как транспортный хаб — «погрузочно-разгрузочную площадку для огромной номенклатуры всего необходимого для масштабных работ» по восстановлению Донбасса.



Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин о решении «незамедлительно признать независимость и суверенитет» Донецкой и Луганской народных республик. После этого он подписал соответствующие указы с их главами — Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Президент России также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Затем 24 февраля Путин объявил, что принял решение «о проведении специальной военной операции». Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Татьяна Демина