Жительница Нижнекамска отдала аферистам более 13 млн рублей ради «безопасности счета»

Мошенники заявили жертве, что ее сбережения под угрозой

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске женщина отдала более 13 млн рублей мошенникам, которые убедили ее перечислить деньги на «безопасные счета».

Как сообщила пресс-служба МВД по республике, злоумышленники позвонили жертве от имени сотрудника Минобороны, а потом от «Госуслуг», заявив, что ее данные утекли, а от имени пострадавшей якобы уже перевели деньги. Дальше «представители госорганов» убедили, что сбережения под угрозой и их надо срочно перевести на «безопасные счета».

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

— Под диктовку мошенников женщина сняла деньги со своих счетов и счетов детей, а затем частями передала курьерам в Нижнекамске и Казани. Общая сумма переданных средств составила 13,7 млн рублей, — говорится в сообщении.

Позже, поняв, что ее обманули, девушка обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане число IT-преступлений за 7 месяцев сократилось на 43%.

Никита Егоров