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Происшествия

Число жертв атак БПЛА в июле достигло максимума за два года

15:06, 14.08.2026

В результате атак украинских беспилотников погиб 201 мирный житель

Число жертв атак БПЛА в июле достигло максимума за два года
Фото: Динар Фатыхов

В МИД России обнародовали статистику пострадавших от атак беспилотников в июле 2026 года. Согласно докладу ведомства, в результате ударов погиб 201 мирный житель, еще 1 739 граждан получили ранения различной степени тяжести.

— Это максимум за два года, — сообщает МИД РФ.

Ранее сообщалось, что из Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписали 11 пациентов, пострадавших при атаке беспилотников. В стационаре остаются 12 человек.

Вадим Вахрушев

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Происшествия

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