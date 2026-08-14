Из больницы выписаны 11 пациентов, пострадавших во время атаки БПЛА на Нижнекамск

В стационаре НЦРМБ остаются 12 человек

Фото: Динар Фатыхов

На сегодня из Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписаны 11 пациентов, которые пострадали во время атаки БПЛА 10 августа. Об этом сообщил глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев в «Максе».

— Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное. Они будут находиться под наблюдением в амбулаторных условиях, — отметил министр.

По его словам, в стационаре НЦРМБ остаются 12 человек.

Никита Егоров