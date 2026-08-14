Из больницы выписаны 11 пациентов, пострадавших во время атаки БПЛА на Нижнекамск
В стационаре НЦРМБ остаются 12 человек
На сегодня из Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписаны 11 пациентов, которые пострадали во время атаки БПЛА 10 августа. Об этом сообщил глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев в «Максе».
— Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное. Они будут находиться под наблюдением в амбулаторных условиях, — отметил министр.
По его словам, в стационаре НЦРМБ остаются 12 человек.
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