Путин: России не оставили ни единого шанса на мирное разрешение ситуации на Украине

Россия бы использовала возможность разрешить ситуацию на Украине мирными методами, но ей не оставили такого шанса, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»).



По словам главы государства, у России не было другого выхода. Путин добавил, что российские Вооруженные силы «воюют мужественно, героически, профессионально»:

— Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут — на этот счет никаких нет сомнений, — приводит его слова ТАСС.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня Владимир Путин выступил на параде Победы в Москве. В своей речи он обратился не только к событиями Великой Отечественной войны, но к специальной военной операции на Украине. Глава государства заявил, что, начав ее, Россия дала упреждающий отпор агрессии. По его словам, это было единственно правильное решение.

Специальная военная операция началась 24 февраля. «Реальнее время» продолжает следить за ходом событий. Вся проверенная и актуальная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко