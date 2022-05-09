Конашенков: ВКС России поразили восемь складов боеприпасов украинских войск

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестище.

Кроме этого, шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» этой ночью в районе населенного пункта Арциз Одесской области Украины в районе военного аэродрома Червоноглинское. Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила два пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, ракетные войска и подразделения артиллерии — 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате этого уничтожены до 400 националистов, и выведены из строя 48 единиц военной техники.

Также в течение дня российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины над Северодонецком, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм. В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области перехватили украинскую ракету «Точка-У», в районах Большой Камышевахи и Изюма — два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: 162 самолета, 124 вертолета, 790 беспилотных летательных аппаратов, 299 зенитных ракетных комплексов, 2 967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок реактивных систем залпового огня, 1 432 орудия полевой артиллерии и миномета и 2 778 единиц специальной военной автомобильной техники.

Сегодня днем Конашенков сообщил, что в ночь на 9 мая высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Золотого уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Кроме того, за минувшую ночь высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град» у города Попасная. Около Лисичанска ликвидированы 18 районов скопления живой силы и военной техники.



Дарья Акимова