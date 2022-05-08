Хронология военной спецоперации: самое важное за 8 мая

Ключевые события 74-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 74-й: Путин о победе «как и в 1945 году», уничтожение наемников в Одессе

По данным Министерства обороны России на 8 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 2 933 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 758 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 411 орудий полевой артиллерии и минометов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 336 установок реактивных систем залпового огня, 298 зенитных ракетных комплексов, 157 самолетов и 116 вертолетов.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС корвета ВМС Украины проекта 1241 около Одессы. Кроме того, в ночь на 8 мая ликвидированы командный пункт механизированной бригады у Пятихатки в Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе города Арциза. Ракетными войсками и артиллерией поражены еще 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ. Также уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе пгт Коротыч Харьковской области.

Утром 8 мая Минобороны России также проинформировало, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены еще 130 военных объектов Украины, в том числе три пункта управления, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов около Бахмута и Краснополья. В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники. Минувшей ночью над островом Змеиным уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24. Около Одессы сбит беспилотник «Байрактар-ТБ2».

По данным Минобороны России на вечер 8 мая, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и Европы, а также личный состав подразделений резерва ВСУ около города Соледара. Ликвидирована понтонная переправа украинских войск у города Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах Красной Горы, Верхнекаменки, Маяков (ДНР), Новодружевска (ЛНР), Резниково и Николаевки Харьковской области. Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией России поражены еще 54 района сосредоточения личного состава и военной техники — уничтожены до 380 националистов. Из строя выведены 38 единиц военной техники, рассказали в Минобороны РФ. Ракетными войсками уничтожена пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ» около Николаева, установка РСЗО «Смерч» у Соледара и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей у н.п. Великая Корениха Николаевской области. В районе острова Змеиного уничтожен беспилотник «Байрактар-ТБ2», а у села Погоновка Харьковской области сбит Су-25 ВСУ.

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня Победы направил поздравительные телеграммы главам Донецкой и Луганской народных республик, в которых выразил уверенность, что в спецоперации, «как и в 1945 году, победа будет за нами». Он обратил внимание, что российские военнослужащие, «как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны». В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, Путин «подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне». В поздравительных телеграммах лидерам других стран президент России указал, что «сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма.

Фото: kremlin.ru

За минувшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины в Россию эвакуированы 19 834 человека, в том числе 970 детей. В общей сложности с начала спецоперации на российскую территорию вывезли 1 185 791 человека, из которых 206 610 — несовершеннолетние, сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.



8 мая, с 8.00 до 16.00, из Мариуполя в село Безыменное эвакуированы 145 человек, в том числе 24 ребенка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Их направили в пункт оказания помощи эвакуируемому населению.

Минобороны России сообщило, что военнослужащие ВСУ нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по городу Голая Пристань в Херсонской области. В результате десять зданий, в том числе дом ветерана труда, получили повреждения. Разрушен дом, в котором проживала семья с ребенком. Среди мирных жителей есть пострадавшие. Минобороны РФ опубликовало видео с места происшествия.

По данным Минобороны России, администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению о спецоперации запретила работу провайдеров спутникового телевидения, транслирующих российские и молдавские телеканалы. Жильцов квартир и частных домов насильно принуждают демонтировать спутниковое оборудование. Всех, кто не выполнил это требование, бездоказательно обвиняют в пророссийских взглядах, изымают компьютеры, планшеты и смартфоны. Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам неизвестна, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.



Украинские боевики продолжают использовать гражданские объекты в военных целях, утверждают в Минобороны России. По данным ведомства, в Краматорске (ДНР) в школе №20 и детсаду №87 размещены подразделения ВСУ и оборудованы огневые позиции, а в подвалах насильно удерживаются жители близлежащих домов. Все подходы к зданиям заминированы. В Харькове в детской областной инфекционной клинической больнице №22 боевики нацбатальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские установки. Персонал и пациентов, в том числе тяжелобольных детей, вынудили покинуть медучреждение под угрозой физической расправы. Также неонацисты заминировали железнодорожный мост ветки «Славянск — Краматорск» и автомобильный мост через Сухой Торец. Их планируют взорвать, чтобы обвинить в этом «наступающие подразделения российских войск», рассказал Михаил Мизинцев.

Фото: function.mil.ru

По данным Минобороны России, администрация Запорожья под предлогом «обеспечения безопасности» запретила эвакуацию мирных жителей. Любые попытки жителей выйти или выехать из города жестко пресекаются боевиками батальонов территориальной обороны на блокпостах. Те, кто оказывает хотя бы малейшее сопротивление, подвергаются физическому насилию, машины изымают, а граждан отправляют обратно пешком, сообщил Михаил Мизинцев.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, посещая Донецкую Народную Республику, предложил использовать Мариупольский торговый порт как транспортный хаб — «погрузочно-разгрузочную площадку для огромной номенклатуры всего необходимого для масштабных работ» по восстановлению Донбасса после завершения спецоперации. По его оценке, работы в этом направлении предстоит много. Хуснуллин побывал в медучреждениях и порекомендовал сформировать заявки по потребностям: транспорт, медицинское оборудование, медперсонал. «Чего не получится восстановить — будем быстро строить, быстро возводить», — пообещал он.

Фото: dnronline.su

В центре Афин прошел митинг в поддержку Донбасса. Его участники также выступали против предоставления оружия и какой-либо поддержки «нацистскому режиму Киева». Около 100 активистов вышли на улицы столицы Греции с лозунгами «За разгром НАТО на Украине», «Солидарность с народом Донбасса» и «Победу оружию Донбасса».

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