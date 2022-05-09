Путин выступил на параде Победы в Москве: «Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна»

Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы в Москве. Он заявил, что «защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна».

В своей речь он обратился не только к событиями Великой Отечественной войны, но к специальной военной операции на Украине. Глава государства заявил, что, начав ее, Россия дала упреждающий отпор агрессии. По его словам, это было единственно правильное решение.

— Ополченцы Донбасса и воины армии России сражаются на своей земле, где врага разили их предки, — заявил Путин. В память о погибших глава государства объявил минуту молчания.

Мероприятия ко Дню Победы проходят по всей России. В Казани праздничный парад проходит на площади Тысячелетия. За тем, как по площади движутся войска и военная техника, можно наблюдать онлайн. Телеканал ТНВ ведет прямую трансляцию событий этого дня, «Реальное время» предлагает ее своим читателям.



Татьяна Демина