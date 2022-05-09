Минобороны России сообщило об уничтожении радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США

В ночь на 9 мая высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Золотого уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Кроме того, за минувшую ночь высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град» у города Попасная. Около Лисичанска ликвидированы 18 районов скопления живой силы и военной техники.

По данным Минобороны России, в районе города Арциз в Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» на площадке подскока уничтожены украинские вертолеты.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 2949 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 769 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 783 беспилотника, 342 установки реактивных систем залпового огня, 299 зенитных ракетных комплексов, 160 самолетов и 118 вертолетов, пишет ТАСС.

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Татьяна Демина