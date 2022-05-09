Шольц: Россия не оставляет Германии другого выбора, как поставлять оружие Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не оставляет ФРГ другого выбора, как поставлять оружие Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам канцлера, Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву. Он отметил, что иного выбора Германии не оставляет российский президент Владимир Путин.

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Сегодня Путин заявил, что Россия бы использовала возможность разрешить ситуацию на Украине мирными методами, но ей не оставили такого шанса. Он добавил, что у страны не было другого выхода.



На прошлой неделе председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что главы государств, которые приняли решение о вооружении Украины, должны быть привлечены к ответственности как военные преступники.



Дарья Акимова