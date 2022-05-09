В ООН заявили, что не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских лиц с «Азовстали»

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация не может подтвердить, были ли эвакуированы все гражданские лица с комбината «Азовсталь». Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, в ООН надеются, что смогли эвакуировать всех с завода. Но Хак не может подтвердить, что это все были мирные жители. Он также добавил, что не исключается проведение новых операций по эвакуации из Мариуполя и с «Азовстали».

Хак отметил, что ответственность за эвакуацию участников боевых действий на «Азовстали» несет Международный комитет Красного Креста (МККК).

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вечером 7 мая Минобороны России заявило о завершении гуманитарной операции при участии ООН и МККК по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». За период ее проведения с 5 мая удалось спасти 51 человека, включая 11 детей. Спасенные с «Азовстали» мирные жители в сопровождении ООН и МККК уехали в выбранные места временного размещения.

Дарья Акимова