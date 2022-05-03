Хронология военной спецоперации: самое важное за 3 мая

Ключевые события 69-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 69-й: уничтожение огневых позиций националистов на «Азовстали», папа Римский про «лай НАТО у дверей России»

По данным Министерства обороны России на 3 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 2 793 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 598 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 267 орудий полевой артиллерии и минометов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 319 установок реактивных систем залпового огня, 287 зенитных ракетных комплексов, 146 самолетов и 112 вертолетов.



Боевики националистического батальона «Азов» (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) во время режима тишины на «Азовстали» заняли огневые позиции на территории завода и в его зданиях. Подразделения российской армии и ДНР при помощи артиллерии и авиации приступили к их уничтожению, рассказал представитель Минобороны России Вадим Астафьев.

За 3 мая ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения ЗРК С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» у Николаевки, Волчеяровки и Лисичанска. Около Красного Лимана, Краматорска и Камышевахи ликвидированы четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Высокоточными ракетами «Оникс» у Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который доставляли иностранное вооружение. Уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар ТБ2», ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и стран Европы, рассказали в Минобороны России.

Ракетные войска поразили командные пункты 81-й аэромобильной бригады около города Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. У Кульбакино в Николаевской области уничтожена пусковая установка ЗРК С-300. В районе Дмитровки сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У», а у Изюма — два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», сообщили утром 3 мая в Минобороны России. Поражены 54 огневых позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов и 195 районов скопления живой силы и военной техники — уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения.

В Минобороны России сообщили, что в районе Новой Дмитровки в воздухе сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У». Кроме того, по данным на вечер 3 мая, перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» у н.п. Александровское, Каменка (ДНР), Семеновское, Донецкое, Малая Камышеваха и Червоный Шахтер Харьковской области. Поражены еще 11 пунктов управления, 54 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, районов скопления военнослужащих и техники ВСУ — уничтожено до 190 националистов и 31 единица вооружения.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели очередной телефонный разговор, посвященный ситуации на Украине. Российский лидер рассказал коллеге об освобождении Мариуполя и эвакуации мирных граждан, которых националисты удерживали на заводе «Азовсталь». Путин обратил внимание Макрона, что страны Евросоюза игнорируют военные преступления украинских силовиков и массированные обстрелы Донбасса, из-за которых гибнут мирные жители. Президент России считает, что Запад мог бы «способствовать прекращению этих злодеяний», в том числе через прекращение поставок оружия на Украину. Путин также рассказал Макрону, что российско-украинские переговоры продолжаются, а Москва открыта к диалогу несмотря на «непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе».

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Он поручил правительству в десятидневный срок определить перечень лиц, попадающих под контрсанкции. Указом органам госвласти всех уровней, организациям и гражданам, находящимся под юрисдикцией России, запрещается совершать сделки, включая внешнеторговые контракты, с юрлицами, физлицами и находящимися под их контролем предприятиями, по отношению к которым применяются специальные экономические меры. Нельзя осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями которых являются подпавшие под санкции.

Министерство обороны России впервые показало удар фронтового бомбардировщика Су-24М на предельно малой высоте. Он пролетел на уровне деревьев на большой скорости и нанес авиационный удар по замаскированным укрепленным позициям ВСУ. «Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного маневра с предельно малой высоты», — рассказали в Минобороны РФ.



В Харькове боевики батальонов территориальной обороны и сотрудники СБУ проводят рейды по выявлению местных жителей, выражающих пророссийские взгляды или осуждающих действующую украинскую власть, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию. Они задерживают и увозят в неизвестном направлении лиц, в телефонах которых находят переписку подобного содержания или звонки на номера российских абонентов. Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись, утверждает начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, подобные масштабные рейды уже проводились в Николаеве, Сумах, Чернигове и некоторых других населенных пунктах.

По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, в пгт Райгородок Краматорского района неонацисты оборудовали огневые точки на верхних этажах многоквартирных домов. В подвалах они организовали склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в их квартирах. В Николаеве на территории школ №6 и №7 находятся установки РСЗО, бронетехника, автотранспорт с боеприпасами. В близлежащих домах остаются местные жители — их не эвакуировали, заявил Михаил Мизинцев.



В Минобороны России сообщили, что зафиксировали многочисленные обстрелы из стрелкового оружия и минометов открытых гуманитарных коридоров боевиками националистических батальонов. В ведомстве напомнили, что с 4 марта ежедневно с 08.00 до 20.00 (мск) без каких-либо ограничений открывают гумкоридор на мариупольском направлении для эвакуации мирных жителей как на территорию России, ДНР и ЛНР, так и в подконтрольные киевским властям районы. Кроме того, Вооруженные силы РФ каждый день с 10.00 (мск) открывают гуманитарные коридоры на донецком, луганском, крымском и харьковском направлениях. В Минобороны России заявили о готовности в кратчайшие сроки развернуть гумкоридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию мирных граждан.



За минувшие сутки без участия киевских властей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуировали 11 564 человека, в том числе 1 571 ребенка. Всего с начала спецоперации на российскую территорию вывезли 1 103 701 мирных граждан, из которых 197 927 — несовершеннолетние, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» 90 иностранцев из пяти государств.



Кадр видео Минобороны России

Следственный комитет России фиксирует со стороны украинских силовиков обстрелы мирных граждан из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов, минометов и стрелкового оружия. Как заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин, к этим преступлениям против мира и безопасности человечества, которые не имеют срока давности, причастны 115 лиц. В отношении 63 из них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.

За 8 лет, начиная с 2014 года, СКР возбудил около 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине. Следователи допросили уже свыше 181 тысячи человек. Количество потерпевших превысило отметку в 59 тысяч, из которых более 10 тысяч — несовершеннолетние лица. Сумма исков о возмещении материального и морального вреда достигла десятков миллиардов рублей, заявил Александр Бастрыкин. Фигуранты уголовных дел — высокопоставленные украинские чиновники, а также представители радикальных националистических организаций Украины. Как уточнил Бастрыкин, на сегодняшний день их насчитывается 287, почти половине из них предъявлены обвинения.



Фото: sledcom.ru

В России находятся более 2 тысяч украинских военнослужащих, которые добровольно сложили оружие. Среди них пять командиров бригад ВСУ. По мнению Бастрыкина, украинские военнослужащие понимают бесперспективность сопротивления и поэтому сдаются в плен Вооруженным силам РФ при любом удобном случае. На допросах они рассказывают российским следователям о наемниках, прибывших на Украину из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и других стран. СКР возбудил уголовные дела в отношении 75 наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Киева, рассказал Бастрыкин.

«Вопрос о том, где будет проходить суд над украинскими националистами, пока открыт», — заявил председатель СКР. По его словам, Россия поддержала бы создание специального международного трибунала, хотя такие уголовные дела могут рассматривать и национальные суды. Как утверждает Бастрыкин, «самое главное, что такой суд должен быть беспристрастным».



Фото: sledcom.ru

С начала спецоперации на Украине Следком России возбудил уже 35 уголовных дел о фейках, сообщил Бастрыкин . Речь идет о недавно принятой статье 207.3 УК РФ, предусматривающей уголовное ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил страны и исполнении российскими госорганами своих полномочий. Бастрыкин считает, что западные СМИ, распространяющие фейки, ведут против России «информационную войну».



Бастрыкин Речь идет о недавно принятой статье 207.3 УК РФ, предусматривающей уголовное ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил страны и исполнении российскими госорганами своих полномочий. Бастрыкин считает, что западные СМИ, распространяющие фейки, ведут против России «информационную войну». Председатель СКР также рассказал о расследовании уголовного дела по факту разработки биологического оружия массового поражения в лабораториях на Украине. По его словам, США последовательно модернизировали и переоснащали около трех десятков научных учреждений Минздрава и Минсельхоза Украины, а также ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины. Следственный комитет России уже определил круг лиц, связанных с этой деятельностью. В их числе представители Минобороны США и американских компаний-подрядчиков.



Фото: Максим Платонов (архив)

Папа Римский Франциск сообщил о готовности отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным для содействия урегулирования конфликта на Украине. Киев он пока не планирует посещать. Также папа Римский допустил, что «лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля», после чего и началась спецоперация на Украине.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен «никакой мирный договор» с Москвой. По его словам, в случае подписания соглашения украинского лидера ждет быстрый или медленный конец. Медведев утверждает, что Зеленский вместо достижения договоренностей с Россией продолжит «клянчить деньги и оружие у Запада», «имитировать заботу об украинцах», «плодить преступные фейки о российской военной операции», «посылать наемных убийц к российским журналистам» и «выступать небритым на камеру».



С «Азовстали» в Мариуполе благодаря операции по безопасному выходу, которую координировали Организация объединенных наций и Международный комитет красного креста, эвакуирован 101 мирный житель. Среди них вышедших с территории завода есть женщины, дети и пожилые люди, сообщила координатор ООН на Украине Оснат Лубрани. По ее словам, к эвакуированных вблизи Мариуполя в поселке Мангуш присоединились еще 58 человек. Часть из них, 127 человек, вывезли в сторону Запорожья. Лубрани утверждает, что на «Азовстали» по-прежнему остаются гражданские лица. Точное их количество неизвестно.



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