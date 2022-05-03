Александр Бастрыкин: «Украинские военные понимают бесперспективность сопротивления»

Глава Следственного комитета считает, что для осуществления правосудия над бойцами нацбатов и наемниками может быть создан специальный трибунал

На всем протяжении специальной военной операции на Украине Следственный комитет России фиксирует следы преступлений националистов. Среди основных преступлений украинских силовиков — обстрелы мирного населения из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов и минометов. Всего же с 2014 года Следком возбудил около 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине, рассказал RT председатель ведомства Александр Бастрыкин. «Реальное время» собрало главные моменты из интервью.

«Цифры далеко не окончательные»: около 800 уголовных дел, тысячи потерпевших

Специальная военная операции России на Украине продолжается больше двух месяцев. На протяжении этого времени украинские националисты обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру из тяжелого вооружения с высокими поражающими свойствами, заявил Александр Бастрыкин. Кроме того, они используют запрещенные боеприпасы.

— Наши следователи работают на месте событий, и мы получаем все больше конкретных доказательств совершения особо тяжких преступлений в отношении русскоязычных жителей Донбасса, которые были не согласны с националистической политикой Киева, запретом русского языка и которые объединились с целью создания автономии юго-восточных областей Украины, — рассказал подробности председатель СКР.

По словам Бастрыкина, действиям украинских националистов и ВСУ присуща «особая жестокость, неизбирательность, циничность и безжалостность». Их они демонстрируют даже по отношению к украинцам, которые «не разделяют их националистических взглядов».

Фото: sledcom.ru

Чаще всего Следственный комитет России фиксирует со стороны украинских силовиков обстрелы мирных граждан из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов, минометов и стрелкового оружия. Особо Бастрыкин отметил использование ВСУ ракет тактического комплекса «Точка-У». Он напомнил, что при ударе ими в марте в Донецке погибли более 20 человек, еще более 30 получили различные ранения.

— К этим преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, причастны 115 лиц, из которых в отношении 63 вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Но эти цифры, как мы все понимаем, далеко не окончательные. Каждый день следствие устанавливает новых фигурантов, предъявляет новые обвинения украинским командирам ВСУ и участникам нацформирований, — уточнил Бастрыкин

Упомянул глава Следкома и о том, что националисты на Украине используют мирных граждан как живой щит. По его словам, у ведомства есть много данных, подтверждающих это. Все фиксируется в материалах уголовных дел.

— Люди, прибывшие в Россию из Донбасса и с Украины, рассказали о размещении националистов и ВСУ, их военной техники возле пяти школ, а также об использовании украинскими военнослужащими больниц и роддома в качестве укрытия, ведении бойцами «Азова» минометных обстрелов с территории торгового центра «Приморье», размещении украинскими военными огневых позиций на крышах жилых домов, — сообщил Бастрыкин.

Фото: sledcom.ru

Всего же с 2014 года Следственный комитет России возбудил около 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине. Следователи допросили уже свыше 181 тысячи человек. Количество потерпевших превысило отметку в 59 тысяч, из которых более 10 тысяч — несовершеннолетние лица. Сумма исков о возмещении материального и морального вреда достигла десятков миллиардов рублей.



Фигурантами уголовных дел, возбужденных СКР, являются в том числе и высокопоставленные украинские чиновники, а также представители радикальных националистических организаций Украины. Как уточнил Бастрыкин, на сегодняшний день их насчитывается 287, почти половине уже предъявлены обвинения. В их числе бывшие глава МВД Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, замминистра внутренних дел Антон Геращенко, экс-министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, первый заместитель и заместители главы Минобороны Иван Руснак, Игорь Павловский, Олег Шевчук, Александр Дублян, командиры отдельных подразделений ВСУ и участники нацбатальонов.

«Украинские военнослужащие при удобном случае предпочитают сдаваться в плен»

По словам Бастрыкина, на сегодняшний день в России находятся более 2 тысяч украинских военнослужащих, которые добровольно сложили оружие. Среди них пять командиров бригад ВСУ, которые воевали против населения Донбасса.

— Все видят, что украинские военнослужащие, как бы это ни звучало в западных СМИ и пропагандистских соцмедиа, при удобном случае предпочитают сдаваться в плен. Они понимают бесперспективность сопротивления, — рассказал Бастрыкин.

Сдавшихся в плен украинских военнослужащих допрашивают следователи. На допросах они рассказывают в том числе о наемниках, прибывших на Украину из других стран. На основании полученных данных СКР возбудил уголовные дела в отношении 75 наемников, приехавших из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и других государств.

Фото: sledcom.ru

Прокомментировал Бастрыкин и пытки российских военнослужащих, попавших в плен к ВСУ. По его словам, там из них пытались «выбить» информацию о спецоперации. Следком расследует эти преступления.

— Вот, например, несколько российских военнослужащих, участвующих в специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, были обстреляны украинскими силовиками и захвачены в Запорожской области Украины. Их передали сотрудникам СБУ, которые в течение десяти дней незаконно их удерживали. При этом в отношении россиян систематически применялось физическое насилие, — рассказал председатель СКР.

«Вопрос о том, где будет проходить суд над украинскими националистами, пока открыт»

Бастрыкин заявил, что Украина не выполняет свои международные обязательства — страна не расследует преступления, которые военнослужащие ВСУ совершают в Донбассе. Он напомнил, что нормы международного гуманитарного права обязывают государства разыскивать и привлекать к суду тех, кто несет ответственность за военные преступления или серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов I и II к ним 1977 года. Киев же не ведет судебного преследования таких лиц.

— Вопрос о том, где будет проходить суд над украинскими националистами, пока открыт. Мы считаем, что здесь может быть реализовано несколько вариантов. Принципы универсальной юрисдикции позволяют рассмотреть такие уголовные дела национальным судом. Вместе с тем мы бы поддержали и создание отдельного специального трибунала. Самое главное, что такой суд должен быть беспристрастным, — заявил Бастрыкин.

Фото: sledcom.ru

Он также отметил, что компетентные органы Украины по надуманным основаниям преследуют российских депутатов и должных лиц. Эти действия он считает «абсурдными и незаконными».

— За незаконное привлечение наших граждан к уголовной ответственности. В отношении украинских чиновников юристы СК России возбуждают уголовные дела и привлекают их к установленной законом уголовной ответственности. Следственным комитетом возбуждено 14 таких уголовных дел, — заявил председатель СКР.

Следком определил круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине

Рассказал Бастрыкин и о расследовании уголовного дела по факту разработки биологического оружия массового поражения в лабораториях на Украине. Следственный комитет России уже определил круг лиц, связанных с этой деятельностью. В их числе представители Минобороны США и американских компаний-подрядчиков.

— Установлено, что с 2005 года объем финансирования Соединенными Штатами биологических программ на Украине составил более $224 миллионов. США последовательно вели работы по модернизации и переоснащению около трех десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины, а также ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины, — рассказал Бастрыкин.

Он уточнил, что перед началом российской спецоперации результаты исследований, проводившихся в украинских биолабораториях, вывезли на подконтрольные киевскому режиму территории.

Фото: Максим Платонов (архив)

Следком намерен продолжать исследовать новую информацию о биолабораториях, действовавших в соседней с Россией стране. В частности, ведомство использует в своей работе документы, предоставленные Министерством обороны РФ.

«Они ведут против нашей страны информационную войну»

С начала специальной военной операции Следственный комитет России возбудил уже 35 уголовных дел по недавно приятой статье 207.3 Уголовного кодекса РФ, то есть за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил страны, исполнении российскими госорганами своих полномочий.

Фото: sledcom.ru

Прокомментировал Бастрыкин и фейки, которые распространяются западных СМИ. По его словам, в некоторых из них содержатся «откровенно ложные сведения». Целью некоторых таких публикаций он считает дискредитацию России.

— Они ведут против нашей страны информационную войну. Наша же задача — доходчиво разъяснять то, что действительно происходит, показывать свидетельства преступлений, нашу позицию. И мы будем продолжать это делать, — заверил Бастрыкин.