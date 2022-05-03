Координатор ООН на Украине: из Мариуполя эвакуировали 101 человека

101 мирный житель эвакуирован с завода «Азовсталь» в Мариуполе и из других районов в рамках операции Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщила координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.

— Мы готовы работать с МККК, чтобы вернуться к «Азовстали» для эвакуации, а также делать ту же работу во всех других районах, подверженных эскалации противостояния на Украине, — приводит ее слова ТАСС.

Лубрани добавила, что в этих целях ООН по-прежнему будет взаимодействовать со сторонами конфликта.



Кадр видео Минобороны России

В конце апреля в ООН создали группу по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Незадолго до этого представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что президент России Владимир Путин согласился с привлечением организации и МККК к эвакуации мирного населения с завода.

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Диана Жиленкова