В ООН сообщили о наличии гражданских лиц на «Азовстали»

В Мариуполе на комбинате «Азовсталь» по-прежнему остаются гражданские лица. Точное их количество неизвестно. Об этом сообщила координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.

— Цифры называются разные, завод огромный, — пояснила она.

Лубрани отметила, что новые действия по эвакуации мирных граждан с участием организации пока не запланированы. По ее словам, данная операция показала, что это возможно, и ООН готова начать работу в этом контексте как можно скорее.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— Думаю, должно быть предпринято больше усилий для того, чтобы искать возможности для работ по организации безопасного вывода [населения], — приводит слова координатора ТАСС.

Также сегодня Лубрани сообщила об эвакуации 101 мирного жителя с «Азовстали». Вывод граждан ведется в рамках операции ООН и Международного комитета Красного Креста.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий спецоперации России на Украине. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова